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'den son dakika yeni uyarısı İş çıkış saatine dikkat! 'da etkili olacak

Soğuk ve yağışlı havaların etkili olmasının ardından vatandaşların kulağı 'ye çevrilmiş şekilde. Plan yapacak olan bireyler son dakika raporlarını pür dikkat takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde yurdun büyük kesiminde mevsimin ilk kar yağışları görülmüş bazı bölgelerde hayatı olumsuz yönde etkilemişti. Yayınlanan yeni raporlara göre Marmara ve Ege bölgesinde yoğun yağışların görüleceği, vatandaşların yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. ? Geçen sene kar yağışlarının gözükmediği 'da yaşayan vatandaşlar bu sene "İstanbul'a kar yağacak mı" sorusunu araştırıyor. Şu an için İstanbul'a kar yağışı için tarih verilmedi. İşte il il tüm yurtta hava durumu raporları ve detaylar.

Giriş Tarihi: 19.11.2018 15:20 Güncelleme Tarihi: 19.11.2018 15:20
Meteoroloji'den son dakika yeni hava durumu uyarısı İş çıkış saatine dikkat! İstanbul'da etkili olacak

Yeni bir haftaya başlangıcın ilk gününde vatandaşlar internet üzerinden günlük ve haftalık hava durumu raporlarını son dakika olarak araştırmaya devam ediyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri altına düşmesinin ardından yurdun büyük kesiminde kar yağışları etkili oldu. Yeni hafta için plan yapacak olan vatandaşlarımız için il il tüm yurtta hava durumu raporlarını haberimizde derledik. Kar yağışının görüldüğü illerde vatandaşlar internet üzerinde "Kar yağacak mı" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte tüm yurtta hava durumu raporları ve detaylar.

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Meteoroloji'den son dakika yeni hava durumu uyarısı İş çıkış saatine dikkat! İstanbul'da etkili olacak
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