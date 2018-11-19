Meteoroloji'den son dakika yeni hava durumu uyarısı İş çıkış saatine dikkat! İstanbul'da etkili olacak

Yeni bir haftaya başlangıcın ilk gününde vatandaşlar internet üzerinden günlük ve haftalık hava durumu raporlarını son dakika olarak araştırmaya devam ediyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri altına düşmesinin ardından yurdun büyük kesiminde kar yağışları etkili oldu. Yeni hafta için plan yapacak olan vatandaşlarımız için il il tüm yurtta hava durumu raporlarını haberimizde derledik. Kar yağışının görüldüğü illerde vatandaşlar internet üzerinde "Kar yağacak mı" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte tüm yurtta hava durumu raporları ve detaylar.