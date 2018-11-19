Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel atv'de! Mevlit Kandili duaları ve kandilde yapılacak ibadetler...

ile Özel atv'de! Mevlit Kandili duaları ve kandilde yapılacak ibadetler...

Prof. Dr. , 'nde, canlı yayında atv ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Mübarek için özel olarak düzenlenen programda, bu gece okunacak dualar ve okunması tavsiye edilen Mevlid Kandili duasını Hatipoğlu izleyenlerle paylaşacak. Mevlid Kandili Özel programı televizyon ekranlarında başladığında haberimizden takip edebilirsiniz...

SABAH İNTERNET Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.11.2018 23:02 Güncelleme Tarihi: 19.11.2018 23:02
Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel atv'de! Mevlit Kandili duaları ve kandilde yapılacak ibadetler...

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Mevlit Kandili'nde, canlı yayında atv ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor.

Allah'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği bu gece Peygamber Efendimiz'in dünyayı şereflendirdiği gecedir.

MEVLİD KANDİLİ KARŞILAMA DUASI

Mevlid Kandili karşılama duası

Mevlit Kandili özel duası ve bu geceye dair merak edilen her şey Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun yorumuyla şimdi atv'de…

ATV CANLI YAYIN

MEVLİT KANDİLİ GECESİNDE OKUNACAK DUA

Nihat Hatipoğlu, Mevlid Kandili Özel programında, "70 bin meleğin sevap yazdığı dua"yı paylaştı

Okunuşu:

"Cezallahü Anna Muhammeden Ma Hüve Ehlüh"

Anlamı:

"Ya Rabbi! Hz Muhammed'i (sav) layık olduğu şekilde mükafatlandır."

En güzel Mevlid Kandili mesajları ve duaları - Mevlit Kandili 2018

MEVLİD KANDİLİ’NDE HANGİ DUALAR OKUNUR VE NASIL İBADET EDİLİR? MEVLİD KANDİLİ OKUNACAK DUALAR, SURELER VE YAPILACAK İBADETLER
Yeni Mevlid Kandil mesajları 2018! Resimli Mevlid Kandili kutlama mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel atv'de! Mevlit Kandili duaları ve kandilde yapılacak ibadetler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN