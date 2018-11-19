Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel atv'de! Mevlit Kandili duaları ve kandilde yapılacak ibadetler...

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Mevlit Kandili'nde, canlı yayında atv ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor.

Allah'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği bu gece Peygamber Efendimiz'in dünyayı şereflendirdiği gecedir.

MEVLİD KANDİLİ KARŞILAMA DUASI

Mevlid Kandili karşılama duası

Mevlit Kandili özel duası ve bu geceye dair merak edilen her şey Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun yorumuyla şimdi atv'de…

ATV CANLI YAYIN

MEVLİT KANDİLİ GECESİNDE OKUNACAK DUA

Nihat Hatipoğlu, Mevlid Kandili Özel programında, "70 bin meleğin sevap yazdığı dua"yı paylaştı

Okunuşu:

"Cezallahü Anna Muhammeden Ma Hüve Ehlüh"

Anlamı:

"Ya Rabbi! Hz Muhammed'i (sav) layık olduğu şekilde mükafatlandır."

MEVLİD KANDİLİ’NDE HANGİ DUALAR OKUNUR VE NASIL İBADET EDİLİR? MEVLİD KANDİLİ OKUNACAK DUALAR, SURELER VE YAPILACAK İBADETLER