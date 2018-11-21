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'den kritik son dakika uyarısı! Dikkat! Şiddetli olacak! hava durumu...

'den bu gün için son dakika ve raporu yayınlandı. Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışlarının göründüğü yurdun büyük kesiminde sağanak yağışlar etkili oluyor. 'da da hafta başından beri yer yer şiddetli yağışlar vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağışların ne kadar süreceği ve şiddeti meteoroloji tarafından açıklanıyor. Özellikle İstanbul ve Ankara'da yaşayan vatandaşlar hava durumu raporların internet üzerinden "İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Ankara'da hava durumu nasıl olacak" şeklinde araştırıyor. Yapılan yeni rapor değerlendirmesine göre bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağışlar etkili olacak. Evden çıkmadan önce hava durumu raporlarına göre hareket edilmesi, gün içerisinde yaşanacak olumsuzluklara karşı önlem olacak. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm yurtta il il hava durumu raporları ve detaylar...

Giriş Tarihi: 21.11.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 21.11.2018 09:53
Meteoroloji'den kritik son dakika hava durumu uyarısı! Dikkat! Şiddetli olacak! İstanbul hava durumu...

Yeni gün hava durum raporları Meteoroloji tarafından son dakika olarak verildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiğimiz bu günlerde yurdun büyük kesiminde sağanak yağışlar gözüküyor. Ani bastıran sağanak yağışlar kimi zaman vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Evden çıkmadan önce internet üzerinden "Bugün hava durumu nasıl olacak" kelimesi sıkça araştırılır duruma geldi. Geçtiğimiz hafta Türkiye genelinde kar yağışları etkili oldu. Şu anda yayınlanan raporlara göre kar yağışı yurdun büyük kesiminde gözükmüyor. Peki bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte detaylar..

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Meteoroloji'den kritik son dakika hava durumu uyarısı! Dikkat! Şiddetli olacak! İstanbul hava durumu...
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