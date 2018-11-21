Meteoroloji'den kritik son dakika hava durumu uyarısı! Dikkat! Şiddetli olacak! İstanbul hava durumu...

Yeni gün hava durum raporları Meteoroloji tarafından son dakika olarak verildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiğimiz bu günlerde yurdun büyük kesiminde sağanak yağışlar gözüküyor. Ani bastıran sağanak yağışlar kimi zaman vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Evden çıkmadan önce internet üzerinden "Bugün hava durumu nasıl olacak" kelimesi sıkça araştırılır duruma geldi. Geçtiğimiz hafta Türkiye genelinde kar yağışları etkili oldu. Şu anda yayınlanan raporlara göre kar yağışı yurdun büyük kesiminde gözükmüyor. Peki bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte detaylar..