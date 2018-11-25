Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika kar uyarısı! İstanbul'a kar yağacağı tarih belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi. Kasım ayının sonlarına geldiğimiz bu günlerde vatandaşların merak ettikleri konusunda arasında kar yağışlarının ne zaman olacağı sorusu geliyor. Milyonlarca vatandaş konuyla ilgili araştırma yaparken, yurdun doğu kesimlerine yağan karın batı kesimlerine ne zaman geleceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili flaş bir açıklama Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama doğrultusunda İstanbul'a yılın ilk karının yağacağı tarih belli oldu. İşte il il hava durumu tahminleri...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Milyonlarca insan bu sorunun yanıtını ararken Meteoroloji'den konuyla ilgili açıklama geldi. Yurdun doğu kesimlerine yağan kardan sonra Marmara bölgesine ne zaman kar yağacağı belli oldu. İşte detaylar...