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'den için kar yağışı uyarısı geldi! - İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Genel Müdürlüğü'nden ve kar yağışı uyarısı geldi. İstanbulluların bu yıl bekledikleri kar yağışı haberi geldi. , yarın batı kesimlerinden başlayarak Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek. Yağışların hafta sonuna doğru yüksek kesimlerden başlayarak karla karışık yağmur ve kar şekline dönmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 25.11.2018 15:24
Meteoroloji'den son dakika İstanbul için kar yağışı uyarısı geldi! - İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde, yarından itibaren batı kesimlerinden başlayarak Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine girerek hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.

Bölgede 29 Kasım Perşembe gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen yeni bir soğuk hava ile sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den son dakika İstanbul için kar yağışı uyarısı geldi! - İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
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