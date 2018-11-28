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aboneliği iptali nasıl yapılır?

aboneliği iptali ile ilgili bilgiler çoğu kişi tarafından bilinmemektedir. İster kiracı isterseniz de mülk sahibi olun, yeni bir eve taşınırken mutlaka eskisini kapatıp yeni taşınacağınız daireye elektrik aboneliğini başlatmanız gerekir.  Özellikle yeni bir eve taşınacak olan bireyler tarafından çok sık araştırılmaktadır. ‘elektrik aboneliği iptali nasıl yapılır’ diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz.

Giriş Tarihi: 28.11.2018 15:15
Elektrik aboneliği iptali nasıl yapılır?

Elektrik aboneliği nasıl iptal edilir sorusunun yanıtı yeni bir daireye taşınacak olan bireyler tarafından önem arz etmektedir. Eski elektriğini kapatmak ve yeni bir abonelik başlatmak için detayları bilgilere bu başlık altından sahip olabilirsiniz.

ELEKTRİK ABONELİĞİMİ NASIL İPTAL EDERİM?

Yeni evinize taşınmadan önce şu an bulunduğunuz evdeki elektriği iptal etmeniz gerekmektedir. Bunu mutlaka yapmanız gerekmektedir. Aksi takdirde sizden sonra daireye oturacak kişinin elektrik tüketimi de size ait olacaktır.

Elektrik aboneliği iptali için;

  • Öncelikle (websube.ckbogazici.com.tr) adresine gidiniz.
  • Burada daha önce oluşturduğunuz üyelik yoksa üyeliğinizi oluşturunuz.
  • TC kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yapınız.
  • Ardından karşınıza gelen pencerenin sol tarafından 'Sözleşme İşlemleri' menüsünün alt kategorisinde 'Sözleşme İptali' seçeneğini tıklayın.
  • Burada elektrik aboneliği iptaliniz için istediğiniz tarihi belirterek işleminizi tamamlayabilirsiniz.

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Elektrik aboneliği iptali nasıl yapılır?
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