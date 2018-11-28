Elektrik aboneliği iptali nasıl yapılır?

Elektrik aboneliği nasıl iptal edilir sorusunun yanıtı yeni bir daireye taşınacak olan bireyler tarafından önem arz etmektedir. Eski elektriğini kapatmak ve yeni bir abonelik başlatmak için detayları bilgilere bu başlık altından sahip olabilirsiniz.
ELEKTRİK ABONELİĞİMİ NASIL İPTAL EDERİM?
Yeni evinize taşınmadan önce şu an bulunduğunuz evdeki elektriği iptal etmeniz gerekmektedir. Bunu mutlaka yapmanız gerekmektedir. Aksi takdirde sizden sonra daireye oturacak kişinin elektrik tüketimi de size ait olacaktır.
Elektrik aboneliği iptali için;