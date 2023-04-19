Elektrik Abonelik İptali Nasıl Yapılır? E-Devlet Elektrik Aboneliği İptal Etme Ekranı

Günümüzde birçok kişi elektrik aboneliğini iptal etmek veya kapatmak için en kolay yöntemin ne olduğunu merak etmektedir. Elektrik aboneliğini en basit şekilde iptal etmenize olanak sağlayan yöntemlerden biri E-Devlet üzerinden yapılan yöntemdir. Bu yazımızda sizler için elektrik abonelik iptali nasıl yapılır, E-Devlet elektrik aboneliği iptal etme ekranı nedir gibi soruların cevaplarına değindik.

Elektrik Abonelik İptali Nasıl Yapılır?

Elektrik aboneliği için çeşitli prosedürler uygulayan çok fazla firma bulunmaktadır. Her firmanın abonelik iptal şekli birbirinden farklı olmaktadır. Bu yüzden insanlar elektrik abonelik iptalinin en kolay nasıl gerçekleşeceğini merak etmektedir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, insanların daha rahat abonelik işlemlerini yapabilmesi için birçok hizmeti E-Devlet Kapısı'na taşımıştır. Kişiler, E-Devlet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde su, doğalgaz, internet, elektrik gibi pek çok hizmetin abonelik iptalini yapabilmektedir. E-Devlet hizmeti dışında elektik abonelik iptali yöntemleri şu şekildedir:

Abone olunan satış firmasıyla yapılan sözleşmeyi sonlandırmak

Çağrı merkezi aranarak abone iptali başvurusu yapmak

Firmanın online sürdürdüğü bir hizmet varsa internet sitesi üzerinden başvuru yapmak

Elektrik aboneliği iptal ettirmek isteyen kişilerin merak ettiği önemli konulardan biri elektrik abonelik iptali para iadesi ne kadar konusudur. Elektrik aboneliği iptal edildiğinde son tüketim bedeli güvence bedelinden düşmektedir. İlgili firmayla yapılan sözleşme fesih edildikten sonra bu para kişilerin hesap numaralarına gönderilmektedir.

Elektrik Aboneliği Kapatmak İçin Ne Gerekli?

Elektrik abonelik iptali işleminde sözleşme yaptığınız firmalar sizlerden birtakım belgeler istemektedir. Bu belgeler olmadan abonelik iptalini yapabilmeniz mümkün değildir. Çoğunlukla firmaların abonelerinden talep ettikleri belgeler şu şekildedir:

TC kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanı

Tesisat veya abone numarası

Abonelik iptalinden sonra para iadesi için banka hesap veya iban numarası

E-Devlet İle Online Elektrik Abonelik İptali Nereden Yapılır?

Elektrik abonelik iptalinin en kolay yolu E-Devlet üzerinden başvuru yapmaktır. E-Devlet ile online elektrik abonelik iptali yapmak için takip edilmesi gereken adımlar şu şekildedir: