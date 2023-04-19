Haberler Yaşam Haberleri Elektrik Abonelik İptali Nasıl Yapılır? E-Devlet Elektrik Aboneliği İptal Etme Ekranı
Giriş Tarihi: 19.4.2023 14:30 Son Güncelleme: 19.4.2023 14:30

Elektrik Abonelik İptali Nasıl Yapılır? E-Devlet Elektrik Aboneliği İptal Etme Ekranı

Elektrik abonelik iptali nasıl yapılır sorusu, son zamanlarda pek çok kişinin cevabını merak ettiği sorulardan biridir. Elektrik aboneliği kapatmanın pek çok farklı yöntemi mevcuttur. Bunlardan biri de E-Devlet Kapısı üzerinden elektrik aboneliği iptal ettirmektir. Peki, elektrik abonelik iptali nasıl yapılır? E-Devlet elektrik aboneliği iptal etme ekranı nedir? Tüm bu soruların yanıtları yazımızın devamında.

Elektrik Abonelik İptali Nasıl Yapılır? E-Devlet Elektrik Aboneliği İptal Etme Ekranı

Günümüzde birçok kişi elektrik aboneliğini iptal etmek veya kapatmak için en kolay yöntemin ne olduğunu merak etmektedir. Elektrik aboneliğini en basit şekilde iptal etmenize olanak sağlayan yöntemlerden biri E-Devlet üzerinden yapılan yöntemdir. Bu yazımızda sizler için elektrik abonelik iptali nasıl yapılır, E-Devlet elektrik aboneliği iptal etme ekranı nedir gibi soruların cevaplarına değindik.

Elektrik Abonelik İptali Nasıl Yapılır?

Elektrik aboneliği için çeşitli prosedürler uygulayan çok fazla firma bulunmaktadır. Her firmanın abonelik iptal şekli birbirinden farklı olmaktadır. Bu yüzden insanlar elektrik abonelik iptalinin en kolay nasıl gerçekleşeceğini merak etmektedir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, insanların daha rahat abonelik işlemlerini yapabilmesi için birçok hizmeti E-Devlet Kapısı'na taşımıştır. Kişiler, E-Devlet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde su, doğalgaz, internet, elektrik gibi pek çok hizmetin abonelik iptalini yapabilmektedir. E-Devlet hizmeti dışında elektik abonelik iptali yöntemleri şu şekildedir:

  • Abone olunan satış firmasıyla yapılan sözleşmeyi sonlandırmak
  • Çağrı merkezi aranarak abone iptali başvurusu yapmak
  • Firmanın online sürdürdüğü bir hizmet varsa internet sitesi üzerinden başvuru yapmak

Elektrik aboneliği iptal ettirmek isteyen kişilerin merak ettiği önemli konulardan biri elektrik abonelik iptali para iadesi ne kadar konusudur. Elektrik aboneliği iptal edildiğinde son tüketim bedeli güvence bedelinden düşmektedir. İlgili firmayla yapılan sözleşme fesih edildikten sonra bu para kişilerin hesap numaralarına gönderilmektedir.

Elektrik Aboneliği Kapatmak İçin Ne Gerekli?

Elektrik abonelik iptali işleminde sözleşme yaptığınız firmalar sizlerden birtakım belgeler istemektedir. Bu belgeler olmadan abonelik iptalini yapabilmeniz mümkün değildir. Çoğunlukla firmaların abonelerinden talep ettikleri belgeler şu şekildedir:

  • TC kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanı
  • Tesisat veya abone numarası
  • Abonelik iptalinden sonra para iadesi için banka hesap veya iban numarası

E-Devlet İle Online Elektrik Abonelik İptali Nereden Yapılır?

Elektrik abonelik iptalinin en kolay yolu E-Devlet üzerinden başvuru yapmaktır. E-Devlet ile online elektrik abonelik iptali yapmak için takip edilmesi gereken adımlar şu şekildedir:

  • Öncelikli olarak E-Devlet üzerinden abonelik "fesih başvuru sayfası"na giriş yapmanız gerekir. Giriş yaptıktan sonra karşınıza "kimliğini şimdi doğrula" diye bir ekran çıkacaktır. Doğrulamayı yapınız ve devam ediniz.
  • Kimlik doğrulama işleminden sonra aboneliklerin yer aldığı bir liste açılacaktır. Bu liste içerisinden abone olduğunuz firmayı seçiniz.
  • Abonelik iptalini yapmak istediğiniz firmayı seçtikten sonra "abonelik sorgula" kısmına tıklayınız. Karşınıza bir ekran daha açılacaktır. Bu ekranda "fesih başvurusu yap" bölümü bulunur. Bu bölüme tıklayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mine Kırıkkanat Kâbe’yi ziyaret eden Müslümanlara hakaret
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Kira fırsatçılarına izin vermeyeceğiz
Son dakika: Başkan Erdoğan Eskişehir'de gençlere müjdeleri peş peşe sıraladı
TCG Anadolu'yu ziyaret eden küçük çocuktan duygulandıran sözler: Ne hayaller kurdum bilseniz...
Vaat dağıtan CHP işçisine maaş ödeyemiyor - Melih Altınok yazdı
7'li koalisyonda trajikomik pazarlık! Akşener'den itiraf gibi açıklama
SON DAKİKA: İBB'den büyük skandal! Cami figürlerini ayaklar altına serdiler! Tepkiler çığ gibi...
HDP'li Hasip Kaplan'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit! 15 Mayıs'ı işaret etti
CHP yandaşı gazeteci Merdan Yanardağ'dan akılalmaz 'pusula' iddiası! Sosyal medyada gündem oldu
Boşuna uğraşmışız
ARKADAŞINA GÖNDER
Elektrik Abonelik İptali Nasıl Yapılır? E-Devlet Elektrik Aboneliği İptal Etme Ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA