‘Batuhanlar oldukça bu bayrak inmeyecek’

Darbe girişimi sırasındada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde selfie çekip altına da "Erzak almaya değil vatanı kurtarmaya geldik" diye yazan 21 yaşındaki Batuhan Ergin, darbeci hainlerce kalbinden vuralarak oracıkta şehit edilmişti. Bitlis'te komando olarak yaptığı askerliğin ardından döndüğü İstanbul'da darbe girişimini haber alır almaz köprüye giden Batuhan'ın tarihe geçen o sözleri mezar taşına da kazındı. Batuhan'ın ismini taşıyan Şehit Batuhan Ergin Anadolu Lisesi öğrencileri, doğum gününde dün şehidin kabri başında bir araya geldi.



SON YAŞ GÜNÜNÜ ANLATTI

Duygusal anların yaşandığı buluşmada baba Ahmet Ergin, şehit evladının son doğum gününü anlattı. Ergin, "Son yaş gününü askerde kendi kendine kutlamıştı. Fotoğraf yolladı. Asker paltosunu nöbet kulübesinde yere sermişti. Kantinden gofretler almıştı. Gofretlerle, '21, İyi ki doğdun Batuhan' yazmış. Ben de, 'Batuhan, hayırlısıyla askerliğini bitir, gelecek yıl yanımızdasın. Sana muhteşem bir doğum günü partisi yapacağım, söz' demiştim. Ama şehit düştü ve söz verdiğimiz doğum gününü yapamadık. Ancak o şimdi bizi seyrediyordur. Öyle bir doğum günü yapıyorlar ki şimdi ona, 'Oğlum Batuhan, böyle bir doğum günü çok az kişiye nasip olur' dedi. Anne Deniz Ergin ise, "Sadece oğlum değil arkadaşımdı, canımdı, kanımdı. Ben ölene kadar her sene burada yaş günün kutlanacak" dedi.



İSMİ GURUR VERİYOR

Öğrenciler de şehit Batuhan ile ilgili konuştu. Zeynep Dursun (17), "Okulumun ismini soranlara gurur duyarak söylüyorum" derken, Mehmet Kanyılmaz (14) ise "Batuhan abimiz gibi şehitler sayesinde bu vatan burada. Böyle abilerimiz olduğu sürece bayramız inmeyecek. Deniz ablamız böyle bir evlat yetiştirdiği için ona minnettarız" ifadesini kullandı. Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ise "O gece insanların bir kısmı marketlere giderken Batuhan arkadaşlarıyla birlikte köprüde tankların üzerine silahların namlularından çıkan kurşunların üzerine kendilerini attılar" dedi.

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