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İşte terör örgütündeki bilançosu!

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 29.11.2018 18:11 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 18:17
İşte terör örgütündeki tecavüz bilançosu!

Bölücü terör örgütünde kadınlar yüzde 45, çocuklar yüzde 45 olmak üzere toplamda yüzde 90 ve erkekler yüzde 10 oranında tecavüze uğruyor.

İşte terör örgütündeki tecavüz bilançosu!

Bölücü terör örgütünde yaşanan cinsel saldırı olaylarına çocuklar da maruz kalıyor.

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İşte terör örgütündeki tecavüz bilançosu!

Örgüt içindeki sapık ilişkiler nedeniyle birçok infaz ve yaşanıyor.

İşte terör örgütündeki tecavüz bilançosu!

Güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda ele geçirilen "Reyhan" kod adlı terörist, "Aryen" kod adlı kadın teröristin Süleymaniye'de girdiği ilişki nedeniyle infaz edildiğine şahit olduğunu ifade etti.

İşte terör örgütündeki tecavüz bilançosu!

Teslim olan tüm teröristlerin ifade ettiği ortak husus özellikle elebaşlarının sapık eğilimler içinde olması.

İşte terör örgütündeki tecavüz bilançosu!

Diğer alt düzeydeki elebaşı konumunda olan teröristler de bundan etkilenerek kendilerinde hak görüyorlar ve sapıklık bu şekilde yayılıyor.

İşte terör örgütündeki tecavüz bilançosu!

Teröristlerin ifadesine göre bir terörist herhangi bir çatışmada ölene kadar, çok kere tecavüze uğruyor.

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