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Ümraniye’de tek teker yapan motosikletli kurye baltayı taşa vurdu!

’un çeşitli ilçelerinde motosikleti kuryelerin yaşadığı kazalar güvenlik kameralarına yansıdı. Virajı alamayan bir kuryenin kaldırıma çarpıp havalanması ve tek teker yapan kuryenin baltayı taşa vurması görenleri güldürdü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2018 10:32 Güncelleme Tarihi: 4.12.2018 10:45
İstanbul Ümraniye’de tek teker yapan motosikletli kurye baltayı taşa vurdu!

İstanbul Esenler Çinçindere Caddesi üzerinde geçtiğimiz ay meydana gelen kazada, süratli bir şekilde seyreden motosikletli kurye Burhan A., virajı alamayıp frene basınca kaldırıma çarptı. Genç kurye çarpmanın etkisiyle havalanarak yere düşmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da tek teker yapan motosiklet sürücüsü baltayı böyle taşa vurdu


Ümraniye Aziz Bulvarı üzerindeki motosiklete binen Atakan Y., kaldırımda tek teker yaparak şov yapmak istedi. Ancak gencin şovu saniyeler sonra yere düşmesiyle kısa sürdü. O anlar ise izleyenleri gülümsetti. Kartal Atalar'da ise rüzgarın etkisiyle yokuş aşağıya kaymaya başlayan bir çöp konteyneri, park halindeki araca çarparak zarar verdi.

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İstanbul Ümraniye’de tek teker yapan motosikletli kurye baltayı taşa vurdu!
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