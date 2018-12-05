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Yaralı köpeğin altına battaniye serip üstüne de...

'ın Bolvadin ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan başıboş köpeğe önce üniversite öğrencileri, ardından da Belediye Zabıta Müdürlüğü ekibi sahip çıktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2018 16:16 Güncelleme Tarihi: 5.12.2018 16:44
Yaralı köpeğin altına battaniye serip üstüne de...

Dün akşam saatlerinde ilçeye 5 kilometre mesafede Bolvadin-Çay karayolunun Sanayi kavşağı mevkiinde başıboş sokak köpeğine bir araç çarptı ve sürücüsü hayvanı yol kenarında bırakıp kaçtı.

ALTINA BATTANİYE SERDİLER

Kazayı gören üniversite öğrencileri yaralı köpeğe ilk müdahaleyi yaparak önce altına bir battaniye serdiler.

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ÖĞRENCİ MONTUNU KÖPEĞİN ÜZERİNE ÖRTTÜ

Daha sonra bir öğrenci üzerindeki montu yaralı köpeğin üzerine örterken, durum Belediye Zabıta Müdürlüğünü bildirildi.

KAZADA AYAKLARI KIRILMIŞ

Olay yerine kısa sürede giden ekipler, aracın çarptığı köpeği veteriner muayenesini yaptırdı.

Yapılan muayene sonucu arka ayaklarında kırıklar olduğu tespit edilen yaralı hayvan yine zabıta ekiplerince bulunduğu yerden alınarak Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesine tedavisinin yapılması için teslim edildiği öğrenildi.

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Yaralı köpeğin altına battaniye serip üstüne de...
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