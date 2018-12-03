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'ta mucize gibi kurtuluş

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 03.12.2018 17:09 Güncelleme Tarihi: 03.12.2018 17:13
Sivas'ta mucize gibi kurtuluş

'ta traktörle otomobilin çarpışması sonucu takla atan otomobilin sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Sivas'ta mucize gibi kurtuluş

saat 15.30 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi.

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Sivas'ta mucize gibi kurtuluş

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka köprüsü üzerinden Alparslan Türkeş Bulvarı üzerine çıkan S.E yönetimindeki 58 AP 553 plakalı traktör, bulvar üzerinde seyreden S.D yönetimindeki 06 SN 752 plakalı otomobile yandan çarptı.

Sivas'ta mucize gibi kurtuluş

Çarpma sonucu otomobil takla attı. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.

Sivas'ta mucize gibi kurtuluş

Takla atan otomobilin sürücüsü burnu bile kanamadan otomobilden kendi imkanları ile dışarı çıktı.

Sivas'ta mucize gibi kurtuluş

Otomobilin sürücüsü olduğu öğrenilen aile hekimi Semih Dinç, kazanın hemen ardından ykınlarını arayarak haberdar etti.

Sivas'ta mucize gibi kurtuluş

Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil takla atarak devrildi.

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