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'de ! 'Şalterleri kapatın, evden çıkmayın'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () iki gündür etkiyi olan şiddetli fırtına ve yağış, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü, edildi. Bir çok bölgeye elektrik verilemiyor. KKTC Afet ve Yönetimi Komitesi, vatandaşları zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyardı.

DHA AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.12.2018 09:15 Güncelleme Tarihi: 6.12.2018 09:25
KKTC'de acil durum! 'Şalterleri kapatın, evden çıkmayın'

KKTC genelinde iki gündür etkili olan fırtına ve yağmurun şiddetlenmesiyle bazı yerlerde görüş mesafesi beş metreye kadar düştü.

Girne'de şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle bazı otel, işyeri ve evleri su bastı. Meteoroloji Müdürlüğü de fırtına ve yağışın yarın etkisini artıracağını belirterek halka dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

"ŞALTERLERİ KAPATIN, EVDEN ÇIKMAYIN"

KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi halka dikkatli olmaları çağrısında bulunarak şu duyuruda bulundu: "Sel-su baskını olması halinde evlerinde elektrikli cihaz kullanılmaması, elektrik şalterlerinin derhal kapatılması gerekiyor. Vatandaşların, zorunlu olmadıkça evlerden ayrılmaması, gerekmedikçe trafiğe çıkılmaması; trafiğe çıkılması halinde trafikte araçları ile risk teşkil edebilecek su veya çamur birikintilerine girilmemesi gerekiyor"

ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Bu arada Girne-Lefkoşa, Girne-Dikmen ve Güzelyurt-Kalkanlı kara yolları şiddetli yağış nedeniyle ulaşıma kapandı. Birçok bölgeye enerji nakil hatlarının zarar görmesinden dolayı elektrik verilemiyor.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklama ile okulların kötü hava şartları nedeniyle tatil edildiğini duyurdu. Doğu Akdeniz Üniversitesi rektörlüğü de; yaptığı açıklamada eğitime bir gün ara verdiklerini bildirdi.

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KKTC'de acil durum! 'Şalterleri kapatın, evden çıkmayın'
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