Bombaların arasında iki yıl ailesini aradı

Suriyeli Kefe Hüseyin 11 yaşında, iki yıldır ailesini bulma yolunda savaşın ortasında yaptığı cesur mücadele ile görenleri şaşkına çeviren küçük bir kız.

2016'nın ilk aylarında Çobanbey'deki evine terör örgütü DEAŞ tarafından bomba atıldı. İki kardeşiyle birlikte anne ve babasının vücudunun büyük bölümü yandı. Ağır yaralanan aile Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilip tedaviye alındı. İşte Kefe'nin ailesinden kopması ve tam iki yıl sürecek kavuşma mücadelesi de o gün başladı. Olay sırasında komşularının çocuklarıyla oyun oynayan Türkmen kızı Kefe, evine geldiğinde ailesinin olmadığını ve evinin de küle döndüğünü gördü. Ağlayarak etraftakilere ailesini sordu ve ailesinin yaralandığını, Türkiye'ye hastaneye götürüldüklerini söylediler. SABAH'ın ulaştığı kavuşma hikâyesinin tüm detayları şöyle:

Olayın olduğu yıl 9 yaşında olan Kefe, tam iki yıl boyunca her yerde ailesini aradı, gördüğü herkese onları sordu. TSK'nın Fırat Kalkanı Operasyonu'nda terörden arındırdığı Çobanbey'e gelen her Türk yardım konvoyu ve personeline "Ailemi arıyorum, onları gördünüz mü?" diye sordu. Üzerine yağan mermilere aldırış etmeden, her gün sınıra yürüdü. Çobanbey ve yakındaki köylere sürekli gitti. Küçük yaşında koca bir kadına dönüşen ve savaşın sokaklarında kaybettiği ailesini arayan Kefe, yorulmadı. Aç, susuz aramaya devam etti. Kefe tam 750 gün ailesini sürekli aradı, bir gün yine sınırda ailesini bekleyip eve döndü. Evin önünde yine ailesini beklemeye başladı. O sırada bölgede ayakkabı dağıtımı yapan AFAD görevlisi bir taşın üzerinde mahzun şekilde oturan Kefe'yi fark etti. Yanına gitti ve neden üzgün olduğunu sorunca, ağlamaya başlayan Kefe, "Ailemi kaybettim, Türkiye'ye götürüldüklerini söylüyorlar ama onları bulamadım" diyerek gözyaşı döktü.



TÜRKİYE SEFERBER OLDU

AFAD önce küçük kızın kaldığı komşularına gitti sonra TSK ve Gümrük Muhafızlığı ile irtibata geçti. Birçok kişi ve kurum onun ailesinin izini sürdü, kayıtlar incelendi. Ve Kefe'nin ailesinin Kilis Devlet Hastanesi'nde olduğu ortaya çıktı. Ağır yaraları nedeniyle iki yıldır tedavi olan aileye ulaşıldı. Kefe, hastanede yatan ailesinin yanına getirildi. Küçük kızın ailesine sarılıp "Sizi bulamayacağımı zannettim, beni bir daha bırakmayın" sözleri yürekleri dağlarken, anne ve babanın 'kızım' diyerek sarılışı herkesi ağlattı.



'TÜRKİYE BANA EN BÜYÜK HEDİYEYİ VERDİ'

Yaşadığı tüm acı tecrübe ve mutluluğunu anlatan küçük Kefe, "Bir bomba patladı, kardeşlerim ve ailem yok oldu. Aylar, mevsimler geçti onlar gelmedi. Türkiye'de olduklarını öğrenince gitmeye çalıştım ama olmadı. Umudumu kaybetmedim, her gün sınıra gittim, yıkılan evimin önünde 'Belki gelirler' diye bekledim. Ve şimdi onlara kavuştum. Türkiye ailemi iyileştirdi, bana ise en büyük hediyeyi, anne ve babamı verdi" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU