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'den son dakika kritik uyarılar! Uzun zamandır beklenen kar yağışı İstanbul'da başladı!

Uzun zamandır İstanbul'da beklenen kar yağışı az önce başladı. Beylikdüzü'nde etkili olan kar yağışının ilerleyen saatlere doğru devam edeceği belirtildi. Soğuk havaların etkili olmasının ardından yurdun bazı kesimlerinde kar yağışları etkili olmaya başladı. 'nin son dakika uyarılarının ardından milyonlarca vatandaş kar yağışının başlayacağı günü merak ve heyecanla bekliyor. Meteoroloji'nin sitesinden yapılan uyarı üzerine bu akşam saatlerinden itibaren yurdun büyük kesiminde kar yağışlarının etkili olacağı, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Dün İstanbul ve Ankara için verilen kar yağışı haberlerinin ardından bireyler "İstanbul'a kar ne zaman yağacak, Ankara'ya " sorularını araştırmaya başladı. İşte il il tüm yurtta hava durumu ve kar yağışıyla ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 12.12.2018 10:27 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 10:30
Meteoroloji'den son dakika kritik hava durumu uyarılar! Uzun zamandır beklenen kar yağışı İstanbul'da başladı!

Meteoroloji, 32 ilde hayatı durma noktasına getirecek 3 günlük kar yağışı için alarm verdi. Bugün 6 ilde etkili olan kar yağışının asıl etkisini yarından itibaren göstereceği belirtildi. Genel Müdürlüğü'nden son dakika kritik ve kar yağışıyla ilgili uyarıları gelmeye devam ediyor. Gece itibariyle yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler üzerine bugün Marmara bölgesinin bazı kesimlerinde kuvvetli fırtına ve yağışlar etkili olacakken, Bursa ve Bilecikte kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Önümüzdeki günlerde ise soğuk havaların daha da etkili olacağı beraberinde kar yağışlarını getireceği belirtildi.

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Meteoroloji'den son dakika kritik hava durumu uyarılar! Uzun zamandır beklenen kar yağışı İstanbul'da başladı!
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