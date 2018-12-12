Meteoroloji'den son dakika kritik hava durumu uyarılar! Uzun zamandır beklenen kar yağışı İstanbul'da başladı!

Meteoroloji, 32 ilde hayatı durma noktasına getirecek 3 günlük kar yağışı için alarm verdi. Bugün 6 ilde etkili olan kar yağışının asıl etkisini yarından itibaren göstereceği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika kritik ve kar yağışıyla ilgili hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Gece itibariyle yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler üzerine bugün Marmara bölgesinin bazı kesimlerinde kuvvetli fırtına ve yağışlar etkili olacakken, Bursa ve Bilecikte kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Önümüzdeki günlerde ise soğuk havaların daha da etkili olacağı beraberinde kar yağışlarını getireceği belirtildi.