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Nakliyat dolandırıcıları Sivrihisar'da yakalandı

Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla, ’a teslim edilmek üzere yola çıkan fakat ’ya götürülen 300 bin liralık çalıntı tekstil ürünü ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.12.2018 18:17 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 19:37
Nakliyat dolandırıcıları Sivrihisar'da yakalandı

Alınan bilgiye göre, Denizli'de bulunan bir tekstil fabrikasının ürünleri, İstanbul'a teslim edilmek üzere bir nakliye şirketinin araçları ile yola çıkarıldı. Ürünler, güzergâhından çıkarılıp Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine yönlendirilerek burada bulunan eski bir depoya indirildi.

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ÇALINTI ÜRÜNLERLE BİRLİKTE YAKALANDI

İhbar üzerine Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısların başka bir nakliyat şirketine ait araçlarla Ankara'ya gittiğini tespit etti. Yapılan detaylı çalışmalar neticesinde suça karıştığı belirlenen M.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın evinde yapılan aramalarda bir miktar tekstil ürünü ele geçirdi. Şahsın ifadeleri doğrultusunda diğer şahıs ve araçların Ankara'da olduğu belirlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği operasyonda da bir diğer şüpheli Z.E., çalıntı olduğu düşünülen 300 bin lira değerindeki ürünlerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Nakliyat dolandırıcıları Sivrihisar'da yakalandı
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