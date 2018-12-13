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O dolandırıcı suç makinesi çıktı

'de bir kadını 110 bin lirasını alarak dolandırdığı öne sürülen şüpheli 'da yakalandı. Zanlının, çeşitli suçlardan 33 arama kaydı bulunduğu, yakalanmamak için kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı tespit edildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.12.2018 16:24 Güncelleme Tarihi: 13.12.2018 16:52
O dolandırıcı suç makinesi çıktı

Nevşehir'de bir kadını, evlenme vaadiyle dolandırarak 110 bin lirasını aldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Sosyal medyadan tanıştığı bir kadınla görüşmek üzere Nevşehir'e gelen Ö.S.D'nin, evlenebilmeleri için kadından 110 bin lira alıp, kayıplara karıştığı öne sürüldü.

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NEVŞEHİ'DE DOLANDIRDI, ANKARA'DA YAKALANDI

Kadının şikayeti üzerine cumhuriyet savcılığınca "evlilik vaadiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında yakalama kararı verilen zanlı, Nevşehir ve Ankara polisinin operasyonuyla başkentte yakalandı.

Ankara Adliyesine sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının, çeşitli suçlardan 33 arama kaydı bulunduğu, yakalanmamak için kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı tespit edildi.

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O dolandırıcı suç makinesi çıktı
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