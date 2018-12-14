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’ye yerleştirdiği düzeneği çıkarırken suçüstü yakalandı

’nın Menteşe ilçesinde bir bankanın ’sine kart kopyalama düzeneği yerleştirildiği ihbarının ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri çevresinde aldıkları önlem sonrası şüpheliyi düzeneği çıkarmaya çalışırken yakaladı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.12.2018 18:06 Güncelleme Tarihi: 14.12.2018 18:23
ATM’ye yerleştirdiği düzeneği çıkarırken suçüstü yakalandı

Menteşe Orhaniye Mahallesi İsmet Çatak Caddesi üzerindeki bir bankanın ATM'sine kart kopyalama düzeneği yerleştirilmesi ihbarının ardından Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, düzeneği almak için şüphelinin gelmesini bekledi.

KAÇARKEN YAKALANDI

Olaydan bir gün sonra ATM'ye gelen 32 yaşındaki H.İ.G. isimli şüpheli, kart kopyalama düzeneğini çıkardığı esnada polisleri fark edince kaçmaya başladı. Şüpheli ile ekipler arasındaki kovalamaca sonrası yakalanan şüpheli düzenek ile birlikte yakalandı.

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SUÇ ORTAKLARI ARANIYOR

Kart kopyalama düzeneği ile yakalanan şüphelinin suç ortaklarının da olabileceği değerlendirilirken, diğer şüphelilerin kimlik tespitleri yapıldı. F.K. (30) ve F.E. (28) isimli şüphelilerin arama çalışmaları sürüyor. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Milas, Yatağan ve Fethiye ilçelerinde de kart kopyalama olaylarının faillerinin aynı kişiler olduğu değerlendiriliyor.

TUTUKLANDI

Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan H.İ.G. isimli şüphelinin sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli H.İ.G tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firarda olan iki şüphelinin ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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ATM’ye yerleştirdiği düzeneği çıkarırken suçüstü yakalandı
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