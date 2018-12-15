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Memleketlerinde uğurlandılar

SABAH Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.12.2018
Memleketlerinde uğurlandılar
Kazada yaşamını yitiren 3 makinistten, evli ve 2 çocuk babası Hulusi Böler (34), memleketi Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesine bulunan Abdulhandani Mezarlığı'nda cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi. Diğer makinist Adem Yaşar için de memleketi Çankırı'nın Şabanözü ilçesindeki Merkez Camisi'nde Cuma namazı sonrasında tören düzenlendi. Yaşar'ın cenazesi İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yusuf Yetim için de memleketi Şanlıurfa Ayanlar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ayanlar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada ölen Ebru Erdem Ersan (38) ve Tahsin Ertaş'ın (48) cenazeleri de Ankara'da toprağa verildi.
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Memleketlerinde uğurlandılar
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