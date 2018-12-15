Ünlü firmadan sıra dışı teklif

Coca-Cola markasının altında satışa sunulan Vitamin Water isimli içeceğin yeni kampanyası kapsamında yapılan duyuruda, 8 Ocak tarihine kadar Twitter ve Instagram üzerinden başvuru yapılması istendi.

İki sosyal medya platformu üzerinden bir fotoğrafla birlikte neden bir yıl cep telefonundan uzak kalmak istediğini anlatan mesajlar gönderilmesini isteyen Vitamin Water, kişinin sadece kendisinin değil, başkasının cep telefonunu kullanmasının da yasak olduğunu söylüyor. Reklam kampanyasında, "Bu demek oluyor ki kimsenin cep telefonunu kullanmayacak, dokunmayacak, hiçbir sevgi gösterisinde bulunmayacaksınız" derken, öte yandan bir yıllık süre zarfından dizüstü bilgisayar, sabit bilgisayar ve akıllı ev asistanlarının kullanımının serbest olduğu belirtiliyor.

Adayların sosyal medyadaki cep telefonunu bırakma nedenlerindeki yaratıcılık, espri ve kalitenin markanın dikkate alacağı önemli unsurlar olacağını belirten Vitamin Water reklam kampanyası, bir yıl sonunda adayların yalan makinesine tabi tutularak gerçeğin ortaya çıkacağını ve sonunda bir kişinin 100 bin dolara kavuşacağını bildiriyor. Twitter'da bu yarışmaya katılacak olanların bazıları ailesi, çocuklarıyla daha fazla zaman geçireceklerini söylerken, kendisini doğaya adamak isteyenler de bulunuyor.