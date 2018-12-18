- Kayıp şahsın kardeşi yürekleri sızlattı

- Adana'da dün kaybolduktan sonra otomobili k��prüde bulunan bir kişinin kardeşinin, köprünün demir korkuluklarına sarılarak ağlaması herkesin yüreğini sızlattı



(Fotoğraflı)



Fatih Keçe

ADANA (İHA) - Adana'da dün kaybolduktan sonra otomobili köprüde bulunan bir kişinin kardeşinin, köprünün demir korkuluklarına sarılarak ağlaması herkesin yüreğini sızlattı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oto kiralama ve alım satım işi yapan 63 yaşındaki Osman Alaçkaya, dün akşam evine gelmedi. Bunun üzerine ailesi şüphelenip polise bilgi verdi. Polis de bu sabah Çatalan Köprüsü'nde Alaçkaya'nın 01 EMF 02 plakalı otomobilini buldu. Kapıları kilitli olan otomobilde Alaçkaya'yı bulamayan polis, yakınlarına haber verdi. Bu arada şahsın sağlık problemlerinden dolayı psikolojisi bozulduğu, bu nedenle intihar etmiş olabileceği üzerinde durularak su altı polisine haber verildi.

Su altı polisi Seyhan Baraj Gölü'nde şahsı aramaya başladı. Bu arada olay yerine gelen Alaçkaya'nın kardeşi Ekrem Alaçkaya, köprünün demirlerine sarılarak ağladı. Uzun süre göle bakıp ağlayan kardeşin bu görüntüsü yürekleri sızlattı.

Alaçkaya'nın ağabeyi Ali Alaçkaya ise kardeşinin hayatından endişe ettiklerini, otomobilini bulduklarını, kendisini bulamadıklarını söyledi.

Polisin şahsı bulmak için çalışması devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU