Son dakika: Şile'de olumsuz hava koşulları yüzünden karaya oturan geminin 11 mürettebatı kurtarıldı

Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle kıyıya oturan Komor Adaları bandralı kargo gemisinde mahsur kalan 16 mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler kıyıdan uzatılan iple mürettebatı tek tek kıyıya çıkarıyor.

Şile'de şiddetli fırtına! Gemi karaya oturdu mürettebat kurtarılıyor

GERİLEN İPLE KIYIYA ÇEKİLEN BİR MÜRETTEBATIN ELİNDEKİ BAVUL DİKKAT ÇEKTİ

Gemideki gerilen iple kıyıya çekilen mürettebattan birinin elinde bavul olduğu görüldü.

11 MÜRETTEBAT KURTARILDI, ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Varagele denilen sistemle kurtarılmaya başlayan mürettebatın 11'i gemiden alınarak karaya çıkarıldı. 5'ini ise kurtarma çalışması devam ediyor. Öte yandan mahsur kalan mürettebattan 3'ünün Türk olduğu öğrenildi.