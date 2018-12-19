Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Şile'de olumsuz hava koşulları yüzünden karaya oturan geminin 11 mürettebatı kurtarıldı

Son dakika: 'de olumsuz hava koşulları yüzünden karaya oturan geminin 11 mürettebatı kurtarıldı

Son dakika haberi... Kış acımasız yüzünü göstermeye başladı. 'de olumsuz hava koşulları yüzünden karaya oturan Natalia gemisinin mahsur kalan mürettebatı kurtarılıyor. Kıyıya çıkarılan gemi mürettebatı kurtarma anlarını anlattı. Geminin 11 mürettebatı kurtarıldı. Çalışmalar devam ediyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2018 14:20 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 15:41
Son dakika: Şile'de olumsuz hava koşulları yüzünden karaya oturan geminin 11 mürettebatı kurtarıldı

Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle kıyıya oturan Komor Adaları bandralı kargo gemisinde mahsur kalan 16 mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler kıyıdan uzatılan iple mürettebatı tek tek kıyıya çıkarıyor.

Şile'de şiddetli fırtına! Gemi karaya oturdu mürettebat kurtarılıyor

GERİLEN İPLE KIYIYA ÇEKİLEN BİR MÜRETTEBATIN ELİNDEKİ BAVUL DİKKAT ÇEKTİ

Gemideki gerilen iple kıyıya çekilen mürettebattan birinin elinde bavul olduğu görüldü.

11 MÜRETTEBAT KURTARILDI, ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Varagele denilen sistemle kurtarılmaya başlayan mürettebatın 11'i gemiden alınarak karaya çıkarıldı. 5'ini ise kurtarma çalışması devam ediyor. Öte yandan mahsur kalan mürettebattan 3'ünün Türk olduğu öğrenildi.

Sarıyer'de dere taştı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Şile'de olumsuz hava koşulları yüzünden karaya oturan geminin 11 mürettebatı kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN