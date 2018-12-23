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’den ve kar yağışı yarısı! ’a kar ne zaman yağacak?

Genel Müdürlüğü’nden ve kar yağışı için uyarılar peş peşe geliyor. Yeni yıla sayılı günler kala soğuk havalar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu bağlamda Meteoroloji’den gelecek kar yağışı uyarıları da vatandaşlar tarafından sıklıkla takip ediliyor. Yine aynı şekilde Pazar gününü dışarı çıkarak değerlendirmek isteyen bireylerin en çok arattığı konular arasında bugün hava durumu nasıl olacak? Sorusu geliyor. Biz Sabah.com.tr ekibi olarak Meteoroloji’ den gelen bilgiler doğrultusunda hava durumu ve kar yağışı ile ilgili son gelişmeleri ve detayları sizlere aktarıyoruz. ’a kar ne zaman yağacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 23.12.2018 08:40
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı yarısı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları peş peşe gelmeye devam ediyor. Aralık ayının sonlarına doğru yaklaşırken havaların sıcaklık dereceleri de oldukça düşmüş durumda. Yurdun birçok kesiminde kar yağışı etkili olmuş veya olmaya devam ederken, özellikle yeni yıla kar ile girilip girilmeyeceği merak konusu olurken vatandaşların gün içinde en çok arattığı konular İstanbul'a kar ne zaman yağacak? ve bugün hava durumu nasıl olacak? soruları geliyor. Biz Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için Meteoroloji'den gelen bilgiler doğrultusunda yurt genelinde hava durumu raporlarını hazırladık. Pazar günü plan yapmak isteyen bireylerin, evden çıkmadan önce hazırlıklı olmaları için hazırladığımız hava durumu raporu...

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, kar ne zaman yağacak ve bugün hava nasıl olacak sorularına yanıt arıyorlar. Özellikle Pazar sabahına soğuk bir havayla uyanan bireyler bugün dışarı çıkmadan önce hava durumu ile ilgili son bilgileri bu başlık altından bulabilecekler.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı yarısı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
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