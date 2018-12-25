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'de yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 20 kişi yaralı

'de bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2018 02:53 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 03:03
Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 20 kişi yaralı

Kırşehir'den Ankara yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 62 AR 671 plakalı yolcu otobüsü, Akpınar ilçesi yakınında kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkarak devrildi.

Daha sonra bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ve jandarma görevlileri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, Ankara-Kayseri karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

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Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 20 kişi yaralı
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