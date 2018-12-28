Hac kura sonuçları sorgula! 2018 Diyanet İşleri ile hac kura çekilişi ne zaman saat kaçta başlayacak?

Kutsal topraklara gidebilmek için hayaller kuran 2 milyonu aşkın hacı adayı nefeslerini tuttu. Hac kura sonuçları öncesi geri sayım başladı. 8-14 tarihlerinde yapılan başvuruların ardından Diyanet İşleri Başkanlığı ile hac kura çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Hac kura çekilişi tüm adaylar tarafından merakla takip edilecek. 28 Aralık 2018 Cuma hac kura sonuçları ise sabah.com.tr adresinde olacak. Ayrıca buradan hac kura çekilişi canlı izleyebilirsiniz.

HAC KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bugün gerçekleştirilecek olan hac kura çekilişi nefesleri kesecek. Kutsal topraklara gitmek için hayaller kuran kişiler bugün hac kura çekilişinde kendini adını görmek için dualarla bekliyor.

İşte hac kura çekilişi ile ilgili tüm ayrıntılar;