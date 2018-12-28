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sorgula! 2018 ile ne zaman saat kaçta başlayacak?

Milyonlarca adayın heyecanla beklediği gün geldi, çattı. Uzun yıllardır hacca gitmenin hayalini kuran vatandaşlar bugün için geri sayıma başladı. Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan sonuçları ile kutsal topraklara gitmeye hak kazanan adaylar bugün belli olacak. Gelen bilgilere göre yapılan başvuru sayısının 2 milyon 213 bin 835 olduğu açıklandı. 28 Aralık 2018 Cuma haç kura çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hac sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.12.2018 10:09 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 10:09
Hac kura sonuçları sorgula! 2018 Diyanet İşleri ile hac kura çekilişi ne zaman saat kaçta başlayacak?

Kutsal topraklara gidebilmek için hayaller kuran 2 milyonu aşkın hacı adayı nefeslerini tuttu. öncesi geri sayım başladı. 8-14 tarihlerinde yapılan başvuruların ardından Başkanlığı ile bugün gerçekleştirilecek. Hac kura çekilişi tüm adaylar tarafından merakla takip edilecek. 28 Aralık 2018 Cuma hac kura sonuçları ise sabah.com.tr adresinde olacak. Ayrıca buradan hac kura çekilişi canlı izleyebilirsiniz.

HAC KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bugün gerçekleştirilecek olan hac kura çekilişi nefesleri kesecek. Kutsal topraklara gitmek için hayaller kuran kişiler bugün hac kura çekilişinde kendini adını görmek için dualarla bekliyor.

İşte hac kura çekilişi ile ilgili tüm ayrıntılar;

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Hac kura sonuçları sorgula! 2018 Diyanet İşleri ile hac kura çekilişi ne zaman saat kaçta başlayacak?
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