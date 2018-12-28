Hac kuraları sonuçları listesi! 2019 Diyanet TV hac kuraları isim isim liste

Hacca gitmek İslam'ın 5 şartından biridir. Müslümanlar için hac ibadeti büyük öneme sahiptir, vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çekilen hac kuraları ile birlikte heyecanla isimlerini araştırıyor. Hac kuraları sonucunda ismi çıkan ve hacca gitmeye hak kazananlar özel olarak hazırladığımız içeriğimizde kendi isimlerini bulabilecekler, aynı şekilde hacca gitmeye hak kazanan Müslümanların aile fertleri de büyük bir ilgiyle hac kura sonuçlarını takip ediyor!

Suudi Arabistan Hac Bakanı'nın ifadesine göre Hac yapılacak alandaki maksimum seviye 2 milyon 300 bin... Yalnızca bizim ülkemizden hac ibadeti için başvuru yapanların sayısı ise 2 milyon 200 bin... Türkiye'den kutsal topraklara Hac'ca 80 bin kişi gidecek.