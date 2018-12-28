Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Hac kuraları sonuçları listesi! 2019 Diyanet TV hac kuraları isim isim liste

Hac kuraları sonuçları listesi! 2019 hac kuraları isim isim liste

2019 çekiliyor! Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çekilen hac kuraları sonuçları vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konusu olarak dikkat çekiyor. Canlı yayında açıklanan verilere göre 2 milyon 200 bin kişi hac sırası bekliyor. 2019 yılı hac kura sonuçları bu gece 23:00'dan itibaren sorgulanabilecek fakat özel olarak hazırladığımız içeriğimizden yayını sırasında ismi çıkan bireylerin listesine ulaşabilirsiniz. İşe 2019 Hac kuraları listesinde ismi olanlar!

Giriş Tarihi: 28.12.2018 16:11 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 16:37
Hac kuraları sonuçları listesi! 2019 Diyanet TV hac kuraları isim isim liste

Hacca gitmek İslam'ın 5 şartından biridir. Müslümanlar için hac ibadeti büyük öneme sahiptir, vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çekilen hac kuraları ile birlikte heyecanla isimlerini araştırıyor. Hac kuraları sonucunda ismi çıkan ve hacca gitmeye hak kazananlar özel olarak hazırladığımız içeriğimizde kendi isimlerini bulabilecekler, aynı şekilde hacca gitmeye hak kazanan Müslümanların aile fertleri de büyük bir ilgiyle hac kura sonuçlarını takip ediyor!

Suudi Arabistan Hac Bakanı'nın ifadesine göre Hac yapılacak alandaki maksimum seviye 2 milyon 300 bin... Yalnızca bizim ülkemizden hac ibadeti için başvuru yapanların sayısı ise 2 milyon 200 bin... Türkiye'den kutsal topraklara Hac'ca 80 bin kişi gidecek.

Hac kuraları sonuçları listesi! 2019 Diyanet TV hac kuraları isim isim liste
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Hac kuraları sonuçları listesi! 2019 Diyanet TV hac kuraları isim isim liste
Hac kuraları sonuçları listesi! 2019 Diyanet TV hac kuraları isim isim liste
Hac kuraları sonuçları listesi! 2019 Diyanet TV hac kuraları isim isim liste
Hac kuraları sonuçları listesi! 2019 Diyanet TV hac kuraları isim isim liste
Hac kuraları sonuçları listesi! 2019 Diyanet TV hac kuraları isim isim liste
BİZE ULAŞIN