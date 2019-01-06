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’da okullar tatil olacak mı? ’den İstanbul’a kar uyarısı

Genel Müdürlüğü’nden için kar uyarısı geldi. Haftalardır beklenen ve Cuma günü kar yağsa da beklenen seviye de yoğunluk olmaması, vatandaşların araştırma yapmalarına neden oluyor. Meteoroloji’den gelen açıklama doğrultusunda ise İstanbul’da yarın sabah saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor. Salı akşamına kadar devam etmesi beklenen kar yağışı, vatandaşları İstanbul’da okullar tatil olacak mı? sorusuna yöneltti.

Giriş Tarihi: 6.1.2019 15:48
İstanbul’da okullar tatil olacak mı? Meteoroloji’den İstanbul’a kar uyarısı

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama;

" Genel Müdürlüğü'nden için beklenen kar yağışı uyarısı geldi. Yapılan açıklamaya göre İstanbul'da Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren kar yağışı meydana gelecek. Salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Güney kıyılarında 1-3 cm. kuzey ve iç kesimlerde 5-10 cm. arasında kar yüksekliği beklendiğinden vatandaşlarımızın ve ilgililerin buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.""

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İstanbul’da okullar tatil olacak mı? Meteoroloji’den İstanbul’a kar uyarısı
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