İstanbul’da okullar tatil olacak mı? Meteoroloji’den İstanbul’a kar uyarısı

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama;

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için beklenen kar yağışı uyarısı geldi. Yapılan açıklamaya göre İstanbul'da Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren kar yağışı meydana gelecek. Salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Güney kıyılarında 1-3 cm. kuzey ve iç kesimlerde 5-10 cm. arasında kar yüksekliği beklendiğinden vatandaşlarımızın ve ilgililerin buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.""