Anne - kızın arandığı alanda kemik bulundu

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye 2 haftadır atv'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan Palu ailesi ve yaşananlarını dehşetle takip ediyor. Dram ve vahşetin bir arada olduğu Palu ailesinin gizeminde sis perdesi aralanıyor.Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael 2 cinayet, bir cinayete azmettirme ve öz evlatları dahil, 4 çocuk ve baldızına tecavüz ile suçlanıyor. Kendisini "Cinci Hoca" olarak tanıtan Tuncer Ustael program sırasında başka bir suçtan arandığı için cezaevine girdi. 5 gün hapis yatıp çıkan Tuncer Ustael programa kaldığı yerden devam ediyor. Tuncer Ustael 11 yıldır baldızı olan Meryem Tanhal ve kızı Melike Tanhal'ın Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü ve yeri bildiğini ileri sürdü.Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü iddia üzerine geçen hafta cuma günü bölgede çalışma yaptı. Kazı çalışmalarına dün kaldığı yerden devam edildi. İş makineleri ile yapılan kazı sırasında 20 santimetre uzunluğunda bir kemik bulundu. Yaklaşık 25 metre çapında kazılan alanda bulunan kemik, polis olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelenmek üzere Adli Tıp kurumuna gönderildi. Kemiğin bir insana mı, yoksa bir hayvana mı ait olduğu yapılacak inceleme ile ortaya çıkacak. Bölgede yapılan kazı çalışmaları devam ediyor. Sosyal medyada da gündem olan olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.