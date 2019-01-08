Bisikletli gence çarpıp kaçan sürücü CHP'li başkan çıktı

Kaza, 1 Aralık 2018'de, Kızılcaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bisikletiyle evine ekmek götüren İlyas Uzuner'e (24) otomobil çarptı, sürücü durmayarak kaçtı. Ağır yaralanan Uzuner, 4 Aralık'ta kaldırıldığı hastanede öldü.

ARKADAŞI POLİSİ ARADI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazayı güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine bildiren İ.B.'nin ifadesine başvurdu. Olayın gerçekleştiği an ve sonrasındaki güvenlik kamerası görüntüleri ile Mobese kayıtlarını yeniden inceleyen ekipler, çelişkili ifadeler verdiği anlaşılan İ.B.'yi gözaltına alarak sorguladı.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN EHLİYETİ ALINDIĞI İÇİN...

İ.B.'nin ifadesinde, CHP Germencik Gençlik Kolları Başkanı olan arkadaşı Onur Kocabaş'ın kazadan sonra kendisini aradığını, bir bisikletliye çarparak kaza yaptığını söylediğini; alkollü araç kullanmaktan ehliyeti alındığı için sağlık ekiplerini arayamadığını, olay yerinden ayrıldığını ve çarptığı kişiye yardım için 112 ve 156'yı aramasını kendisinden istediğini söyledi.

KAZAYI İTİRAF ETTİ

Bunun üzerine Onur Kocabaş, jandarma ekiplerince dün gözaltına alındı.

İncelemeyi derinleştiren ekipler, kaza yerinde bulunan otomobil parçaları ile Onur Kocabaş'ın kullandığı otomobilin uyumlu olduğunu tespit etti. Jandarmadaki ifadesinde kazayı itiraf ettiği öğrenilen Onur Kocabaş, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İ.B. ise jandarma karakolundaki ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

19 YAŞINDAKİ GENCİN ORGANLARI UMUT OLDU

Öte yandan beyin ölümü gerçekleşen İlyas Uzuner'in bağışlanan kalbi, karaciğeri, böbrekleri, akciğeri ve korneaları operasyonla alınmış; İzmir, Ankara ve Denizli'de acil organ bekleyen hastalara umut olmuştu.