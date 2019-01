Biz şimdi nasıl yaşayacağız?

BUGÜN NELER OLDU

Ukrayna'da Hüsnü Can Ç. tarafından öldürülen üniversite öğrencileri Zeynep Hüsünbeyi ile Buket Yıldız'ın aileleri cenazelerini almak için Harkov kentine gitti.Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan Buket Yıldız'ın amcası Bülent Yıldız, halası Seval Metin ve annesi Canan Yıldız ile İzmir'de oturan Zeynep Hüsünbeyi'nin babası Yurdal Hüsünbeyi önceki gün Ukrayna'ya gitti. Ailelerin, resmi işlemlerin ardından cenazeleri yarın Türkiye'ye getirmesi planlanıyor.Aileleri, Ukrayna'da Türkiye Cumhuriyeti Harkov Fahri Konsolosu Vladimir Belıy, işadamı Zeki Aşkar ve Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği görevlisi karşıladı. Aileler polis yetkililerinden cinayetle ilgili bilgi aldı. Her iki öğrenciye yapılan ön otopside kızların tırnaklarında katille ilgili bazı bulgulara rastlandı. Evde yapılan aramada her iki kıza ait laptoplar, cep telefonları ve bazı özel eşyalarının olmadığı görüldü. Katil zanlısının, laptop ve cep telefonlarını iki kızı öldürdükten sonra satarak uçak bileti aldığı tespit edildi.SABAH'a konuşan Hikmet Levent Yıldız, "Kızımın hayalleri vardı. Okuyup, Türkiye'de çalışmak istiyordu. Böylesine alçakça öldürülmesini kabullenmek bizim için zor. Saplantılı derecesinde kızımı taciz ediyormuş. Görüşmek istemediğini söylemesine rağmen peşini bırakmamış. Bizi günde üç kez arardı. Annesiyle sık sık konuşup, her anını anlatırdı. Şimdi biz nasıl nefes alıp, yaşayacağız" diye konuştu.