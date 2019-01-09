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Bu hafta kataloğunda mutfak sürprizleri! 15 Ocak indirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?

Bu haftaki listesi açıklandı. Her hafta müşterilerine cazip fiyatlarla sunduğu çeşitli indirimli ürünlerle kendisinden söz ettiren ŞOK marketler zinciri, 15 Ocak tarihine ilişkin kataloğunu yayınladı. Binlerce vatandaş arama motorları üzerinden aktüel ürünler listesinde neler olduğunu merak ederken, detayları sizler için hazırladık. Peki, ŞOK indirimli ürünler listesinde neler var? Haberimizin içeriğinden 15 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilir, cazip fiyatları öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.1.2019 11:36 Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 11:36
Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda mutfak sürprizleri! 15 Ocak indirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?

ŞOK marketler zinciri, her hafta birbirinden farklı yapmış olduğu indirim ve fırsat ürünleri ile müşterilerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Müşterilerin indirimli ŞOK aktüel ürünler listesi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen kişiler hangi ürünlerin satışa sunulacağını merak ediyor. ŞOK aktüel ürünleri listesi inceleyerek ihtiyaçları doğrultusunda hareket eden kişiler güncel listeye bu başlık altından ulaşabilirler. 9-15 Ocak tarihleri arasındaki aktüel ürünleri ve fiyat listesini hemen buradan öğrenebilirsiniz.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ AÇIKLANDI!

ŞOK marketler zinciri tarafından 9 ile 15 Ocak tarihleri arasında satışa sunulacak olan indirimli aktüel ürünler listesi açıklandı.

Haberimizin detaylarından birçok kişinin merakla beklediği ŞOK aktüel ürünler kataloğuna tam liste halinde ulaşabilirsiniz.

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Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda mutfak sürprizleri! 15 Ocak indirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?
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