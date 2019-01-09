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  • Bu haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu açıklandı! İndirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? 15 Ocak

Bu haftanın ŞOK açıklandı! İndirimli ŞOK listesinde neler var? 15 Ocak

Bu haftanın ŞOK belli oldu. Her hafta müşterilerine birbirinden farklı ve cazip fiyatlar ile sunan ŞOK marketler zinciri, 15 Ocak kataloğunu açıkladı. Haftanın indirim kataloğunda mutfak ürünleri ve ev ekonomisine yönelik çeşitli ürünler dikkat çekerken, mini fırın ve tost makinası öne çıkıyor. Bu hafta da hiç şüphesiz 'Bu hafta ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusu bir hayli dikkat çekecek.

Peki, 15 Ocak ŞOK aktüel ürünleri kataloğunda hangi ürünler var? İşte ŞOK indirimli ürünleri tam listesi!

Giriş Tarihi: 09.01.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 11:04
Bu haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu açıklandı! İndirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? 15 Ocak

Haftanın en çok araştırılan kataloğuna yönelik olarak belli oldu. Her hafta birbirinden farklı ürünler ve cazip fiyatlarla müşterilerin karşısına indirimli ürünlerle çıkan ŞOK marketler zinciri, 15 Ocak tarihine kadar satışa sunacağı kataloğu açıklandı. Mini fırından tost makinasına kadar son derece çeşitli birçok ürünü içeren ŞOK vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, bu hafta ŞOK listesinde neler var?

İşte indirimli ürünlerin tam listesi...

Bu haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu açıklandı! İndirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? 15 Ocak

BU HAFTA ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 15 OCAK

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Bu haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu açıklandı! İndirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? 15 Ocak
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Bu haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu açıklandı! İndirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? 15 Ocak
Bu haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu açıklandı! İndirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? 15 Ocak
Bu haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu açıklandı! İndirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? 15 Ocak
Bu haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu açıklandı! İndirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? 15 Ocak
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