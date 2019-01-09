Bu haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu açıklandı! İndirimli ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? 15 Ocak

Bu haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her hafta müşterilerine birbirinden farklı ve cazip fiyatlar ile indirimli ürünler sunan ŞOK marketler zinciri, 15 Ocak aktüel ürünler kataloğunu açıkladı. Haftanın indirim kataloğunda mutfak ürünleri ve ev ekonomisine yönelik çeşitli ürünler dikkat çekerken, mini fırın ve tost makinası öne çıkıyor. Bu hafta da hiç şüphesiz 'Bu hafta ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusu bir hayli dikkat çekecek.

Peki, 15 Ocak ŞOK aktüel ürünleri kataloğunda hangi ürünler var? İşte ŞOK indirimli ürünleri tam listesi!