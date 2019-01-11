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'e girdi, hayatının şokunu yaşadı! Ailesi bile kendisine inanmadı...

’da satış elemanlığı yapan , yılbaşı öncesi daha önce kafe işletirken iş yaptığı dünyaca ünlü bir içecek firmasından isim benzerliği sebebiyle gelen icra dosyasıyla hayatının şokunu yaşadı. Durumu araştıran Çay, Ankara’da aynı isme sahip işletmecinin soğutucu alıp borcunun ödememesi sebebiyle isim benzerliği yüzünden 4 bin 299 lira icralık borçla karşı karşıya kaldığını tespit etti. Çay, "Ben olmadığımı defalarca anlattım, inanmadılar" dedi.

Giriş Tarihi: 11.1.2019 15:48 Güncelleme Tarihi: 11.1.2019 15:55
e-Devlet'e girdi, hayatının şokunu yaşadı! Ailesi bile kendisine inanmadı...

'da bir çocuk babası (38), 27 Nisan 2016 yılında kafe işletmeye başladı. Bir içecek firmasıyla daha önce çalışan ve kafesini 31 Mayıs 2017'de kapatan Çay, özel bir şirkette satış elemanı olarak çalışmaya başladı. Yılın son günü ailesiyle birlikte evinde yılbaşı planları yapmaya başlayan Çay, 30 Aralık 2018 günü internet üzerinden girdiği 'te şahsına ait icra olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. İcranın detaylarını inceleyen Çay, Ankara'da kendisiyle aynı ismi taşıyan bir işletme sahibinin soğutucu aldığı ve borcunu ödemediği gerekçesiyle kendisine 4 bin 299 liralık icranın olduğunu gördü. Olayı eşi, annesi ve babasıyla paylaşan talihsiz adam, ailesinin tepkisiyle karşılaştı. Yılbaşı zehir olan Çay, 2-3 gün sonra posta yoluyla İstanbul Anadolu 19. İcra Müdürlüğünden gelen icra ihbar makbuzunu görünce soluğu adliyede aldı.

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e-Devlet'e girdi, hayatının şokunu yaşadı! Ailesi bile kendisine inanmadı...
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