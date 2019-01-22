4 şehir 5 cinayet

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da, psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Yusuf Aziz Avcı (55), kendisini aldattığı iddiasıyla sürekli dövdüğü, 30 yıllık eşi Leyla Avcı'yı (50) 13 yaşındaki oğlunun gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü. Talihsiz kadının cenazesi Adli Tıp'a kaldırılırken, polis cinayetten sonra kaçan Yusuf Aziz Avcı'yı yakalamak için çalışma başlattı. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Hasan A. (61), tartıştığı eşi Hürü A.'yı (59) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Gaziantep'te fıstık ticareti yapan Hüseyin Boğan (33), alacağını istediği B.A. tarafından, pompalı tüfekle karnından vurularak öldürüldü. Bursa'nın Gemlik ilçesinde, geçen cumartesi günü evlerinde cesetleri bulunan Sibel Dudaklı (45) ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'nın (37), barışmak için gelen Sibel Dudaklı'nın eski sevgilisi Murat A. tarafından boğazları kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Murat A., Çanakkale'de gözaltına alındı.