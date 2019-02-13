Alev'i boşandığı eşi kaçırıp, öldürdü

Olay, dün gece Niksar ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, işsiz Muammer G., 1 yıl önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Alev Yıldırım'ı ilçe merkezindeki Alparslan Türkeş Parkı yakınlarında zorla otomobile bindirerek kaçırdı. Olayı görenler durumu polise bildirdi. Polisler otomobili bulmak için çalışma başlattı, ancak sonuç alınamadı. Muammer G., gece saatlerinde polisi arayarak eski eşini Niksar'a bağlı Çimenözü köyü yakınlarında öldürdüğünü, cesedini de orada bıraktığını söyledi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, köy yakınlarında Alev Yıldırım'ın cesedine ulaştı. Av tüfeği ile vurulduğu belirlenen Yıldırım'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alev Yıldırım'ın 6 ay önce Muammer G. hakkında mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Muammer G.'nin eski eşini kaçırırken kullandığı otomobil ise Erbaa ilçesinde terk edilmiş halde bulundu. Şüpheli Muammer G.'nin yakalanması için jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı.