Gençlerin buluşlarına 2 milyon TL ödül

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı öncülüğünde ilki geçen yıl düzenlenen ve 550 binden fazla ziyaretçisiyle dünyanın en büyük 2'nci havacılık etkinliği özelliğini kazanan TEKNOFEST İstanbul Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali heyecanı devam ediyor. Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen ve 'Milli Teknoloji Hamlesi' sloganı ile yola çıkan TEKNOFEST'te bu yıl da yapay zekadan uçan arabaya, otonom sistemlerden, uzay ve teknolojilerine birçok farklı alanda teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapacak.



15 KATEGORİDE YARIŞMA

Toplam 2 milyon TL'ye varan ödüllü yarışmalar için son başvuru tarihi ise 28 Şubat 2019 olarak belirlendi. Gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 15 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarının tanıtımı ise bugün (13 Şubat'ta ) düzenlenecek bir basın toplantısı ile yapılacak.Toplantı,İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal , T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ın katılımlarıyla düzenlenecek.



ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YAPILACAK

Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen ve "Milli Teknoloji Hamlesi" sloganı ile yola çıkan TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor. İlk kez geçen yıl İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen ve 4 gün boyunca 550 binden fazla ziyaretçi ağırlayan TEKNOFEST, dünyanın en büyük 2'nci havacılık etkinliği olmuştu.TEKNOFEST'in bu yıl,İstanbul Havalimanı'nın hizmete girmesi ile birlikte ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı'nda düzenlenmesi planlanıyor.

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