Apple'dan iPhone kullanıcılarına kötü sürpriz

ABD merkezli teknoloji devi Apple bir kez daha iPhone'lardaki sorun ile gündemde. FaceTime'da yapılan grup sohbetlerinde aramaya yanıt verilmese dahi karşı tarafın aradığı kişiyi dinleyebilmesine izin veren bir sistem açığının ortaya çıkmasının ardından Apple bir kez daha bir sorun ile gündemde. Sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından dile getirilen iddiaya göre, Apple'ın FaceTime hatasını gidermek için yayınladığı iOS 12.1.4 hatası ile birlikte başka sorunları ortaya çıkardı. Aynı iddiaya göre, FaceTime görüşmeleri ile ilgili hatayı çözmek için kullanıma sunulan iOS 12.1.4 güncellemesi, Wi-Fi ve hücresel veri sorunlarını beraberinde getirmiş durumda. FACETIME AÇIĞI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan sistem açığı sayesinde ise kullanıcıların fark etmeden konuşmalarının dinlenmesi mümkün hale gelmiş olabilir. APPLE'A SORUŞTURMA ABD New York Eyaleti Başsavcısı Letitita James ve Vali Andrew Cuomo, Apple'ın görüntülü arama uygulaması Facetime'da oluşan hata hakkında soruşturma başlatılacağını duyurmuştu. Zira Guardian yaptığı test sonucu söz konusu iddianın doğru olduğunu milyonlarca okuruna duyurdu. Peki söz konusu sorun nasıl meydana geliyor?