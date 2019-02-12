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'dan iPhone kullanıcılarına kötü sürpriz

Giriş Tarihi: 12.02.2019 18:38 Güncelleme Tarihi: 12.02.2019 18:45
Apple'dan iPhone kullanıcılarına kötü sürpriz

ABD merkezli teknoloji devi bir kez daha iPhone'lardaki sorun ile gündemde.

Apple'dan iPhone kullanıcılarına kötü sürpriz

FaceTime'da yapılan grup sohbetlerinde aramaya yanıt verilmese dahi karşı tarafın aradığı kişiyi dinleyebilmesine izin veren bir sistem açığının ortaya çıkmasının ardından bir kez daha bir sorun ile gündemde.

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Apple'dan iPhone kullanıcılarına kötü sürpriz

Sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından dile getirilen iddiaya göre, 'ın FaceTime hatasını gidermek için yayınladığı iOS 12.1.4 hatası ile birlikte başka sorunları ortaya çıkardı.

Apple'dan iPhone kullanıcılarına kötü sürpriz

Aynı iddiaya göre, FaceTime görüşmeleri ile ilgili hatayı çözmek için kullanıma sunulan iOS 12.1.4 güncellemesi, Wi-Fi ve hücresel veri sorunlarını beraberinde getirmiş durumda.

Apple'dan iPhone kullanıcılarına kötü sürpriz

FACETIME AÇIĞI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan sistem açığı sayesinde ise kullanıcıların fark etmeden konuşmalarının dinlenmesi mümkün hale gelmiş olabilir.

Apple'dan iPhone kullanıcılarına kötü sürpriz

APPLE'A SORUŞTURMA

ABD New York Eyaleti Başsavcısı Letitita James ve Vali Andrew Cuomo, 'ın görüntülü arama uygulaması Facetime'da oluşan hata hakkında soruşturma başlatılacağını duyurmuştu.

Apple'dan iPhone kullanıcılarına kötü sürpriz

Zira Guardian yaptığı test sonucu söz konusu iddianın doğru olduğunu milyonlarca okuruna duyurdu.

Peki söz konusu sorun nasıl meydana geliyor?

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