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'den son dakika kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! Bugün nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden son dakika ile ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. sevgililer günü olması nedeniyle bir çok kişi internet üzerinden "Bugün hava nasıl olacak" sorusunu araştırıyor. Dün bütün gün etkili olan sağanak yağış İstanbul'da bir çok kişiye zor anlar yaşattı. Meteoroloji'den yeni yağış uyarısı ve fırtına uyarısı geldi. İşte 14 Şubat perşembe hava durumu raporları ve detaylar...

Giriş Tarihi: 14.2.2019 07:51
Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak?

Sabah saatlerinde evden çıkmaya hazırlanan vatandaşların gün içerisinde en çok merak ettiği konuların başında hava durumu geliyor. 14 Şubat sevgililer günü olması nedeniyle bir çok kişi plan yapmadan önce internet üzerinden "Bugün hava nasıl olacak" sorusunu araştırıyor. Meteoroloji'den son dakika yeni uyarılar gelmeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Bütün bölgeler parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale, Kütahya, Afyonkarahisar ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya ve Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Sakarya'nın iç kesimleri ile Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Marmara'nın kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak?
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