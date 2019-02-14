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'den son dakika yağmur, kar yağışı ve uyarısı! 'da hava nasıl olacak?

Yurdun birçok kesiminde vatandaşlar yağışlı bir güne uyandı. Genel Müdürlüğü'nün yağmur ve kar yağışı uyarısının ardından yağışlar etkisini göstermeye başladı. Haftasonu başlangıcı olan Cuma gününde vatandaşlar Bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji başta Ankara, İzmir, olmak üzere tahminleri ve son dakika uyarıları yayınlandı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte bugün hava durumu, kar ve yağmur yağışı uyarıları...

Giriş Tarihi: 15.2.2019 07:09 Güncelleme Tarihi: 15.2.2019 07:12
Meteoroloji'den son dakika yağmur, kar yağışı ve hava durumu uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Yağışlı havaların etkisi yurt genelinde devam ediyor. Şüphesiz günlük plan yaparken en önemli faktörlerden biri de . Vatandaşlar, bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtını araştırıyor. Genel Müdürlüğünün bugün için hava durumu tahmin raporu yayınlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutu, Marmara, Kuzey Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Muğla, Sinop ve Kastamonu çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İşte bölgelerimizin detaylı hava durumu...

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Meteoroloji'den son dakika yağmur, kar yağışı ve hava durumu uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
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