Meteoroloji'den son dakika yağmur, kar yağışı ve hava durumu uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Yağışlı havaların etkisi yurt genelinde devam ediyor. Şüphesiz günlük plan yaparken en önemli faktörlerden biri de hava durumu. Vatandaşlar, bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün için hava durumu tahmin raporu yayınlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutu, Marmara, Kuzey Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Muğla, Sinop ve Kastamonu çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İşte bölgelerimizin detaylı hava durumu...