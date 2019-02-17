Uçakta rahatsızlanan yolcuya bakan müdahale etti

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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Ağrı'ya giderken uçakta rahatsızlanan yolcuya müdahale etti. Baş ağrısı ve göz kararması şikâyeti bulunan yolcu, Koca'nın müdahalesiyle düzeldi.Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; bir dizi ziyaret için Ağrı'ya giden Koca'nın bulunduğu uçakta yolculardan Mehmet Emin Çedrez rahatsızlandı. Uçakta doktor olup olmadığı yönünde anons yapılması üzerine Koca, yoğun baş ağrısı ve göz kararması şikayeti bulunan Çedrez'in yanına geçerek ilk müdahaleyi yaptı. Çedrez'i muayene eden, nabzını ölçen ve bilinç kontrolü için sorular soran Koca, yolcunun durumu düzelene kadar yanından ayrılmadı. Baş ağrısı ve uçaktaki basınç nedeniyle fenalaştığı anlaşılan yolcunun durumu düzeldi. Uçak, sis nedeniyle Ağrı Havaalanı'na inemeyerek pisti pas geçti. Uçak 1.5 saat daha havada kaldıktan sonra Erzurum Havaalanı'na iniş yapmak zorunda kaldı. Çedrez, uçak indiğinde ambulans talebinde bulunmadı.