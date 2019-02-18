Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ankara’da kadın cinayeti... Boşanma aşamasındaki eşini 3 el ateş ederek öldürdü

’da ... Boşanma aşamasındaki eşini 3 el ateş ederek öldürdü

'da koca dehşeti! Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini silahla öldürdü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2019 12:48 Güncelleme Tarihi: 18.2.2019 13:04
Ankara’da kadın cinayeti... Boşanma aşamasındaki eşini 3 el ateş ederek öldürdü

Başkent'te sabah saatlerinde kan donduran bir cinayet yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mamak'ta Saimekadın Mahallesi'nde Ş.Ş isimli kişi (39), boşanma aşamasında olduğu eşi D.Ş.'ye (40) sokak ortasında silahla ateş etti. Eşine 3 el ateş eden Ş.Ş., olay yerinden aracıyla birlikte kaçtı. Olaya tanık olan vatandaşlar, polis ve 112 acil sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, D.Ş.'yi Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. D.Ş. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ankara Cinayet Büro ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Cinayet zanlısı Ş.Ş'nin yakalama çalışmaları devam ederken, iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Adnan Oktar’ın itirafçı prensi tahliye edildi!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da kadın cinayeti... Boşanma aşamasındaki eşini 3 el ateş ederek öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN