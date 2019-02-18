Yeni askerlik sisteminde son dakika ayrıntısı! Bedelli askerlik için şartlar neler? Canlı yayında açıkladı...

Yeni askerlik sistemi hakkında vatandaşların araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Güvenlik ve Terör Uzmanı Çoşkun Başbuğ, A Haber'deki yayına katılarak yeni askerlik sistemi hakkındaki izlenimlerini anlattı. Bedelli askerliğin devamlı hale gelmesi bundan sonra planlarını yapacak vatandaşların önünü açtı. Ayrıca 2 aylık meslek yüksek okulu mezunları için de 12 aylık yedek subaylık uygulaması olacak. İşte yeni askerlik sisteminin tüm detayları ve bedelli askerlik konusundaki temel bilgiler...

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN