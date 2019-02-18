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Yeni askerlik sisteminde ayrıntısı! için şartlar neler? Canlı yayında açıkladı...

'ın özellikle üzerinde durduğu hakkında vatandaşların kafalarındaki soru işaretleri de giderildi. Özellikle konusunda yüzbinlerce vatandaşın araştırması ilgiyle devam ediyordu. Bedelli askerlik, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla devamlı hale getirildi. 20 yaşını geçmiş askerlik şartlarını yerine getiren her vatandaş herhangi bir okul veya mezuniyet şartı aranmadan bedelli askerlikten yararlanabilecek. Peki ? Lise ve altı mezunları için de yeni bir iş kapısı açılmış durumda. 12 aylık askerlik süresi onlar için de 6 aya düşmüş olacak eğer isterlerse ikinci 6 ay için TSK'dan ücret alabilecekler. İşte yeni askerlik sistemi hakkındaki tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 18.2.2019 11:06
Yeni askerlik sisteminde son dakika ayrıntısı! Bedelli askerlik için şartlar neler? Canlı yayında açıkladı...

hakkında vatandaşların araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Güvenlik ve Terör Uzmanı Çoşkun Başbuğ, A Haber'deki yayına katılarak yeni askerlik sistemi hakkındaki izlenimlerini anlattı. Bedelli askerliğin devamlı hale gelmesi bundan sonra planlarını yapacak vatandaşların önünü açtı. Ayrıca 2 aylık meslek yüksek okulu mezunları için de 12 aylık yedek subaylık uygulaması olacak. İşte yeni askerlik sisteminin tüm detayları ve konusundaki temel bilgiler...

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Yeni askerlik sisteminde son dakika ayrıntısı! Bedelli askerlik için şartlar neler? Canlı yayında açıkladı...
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