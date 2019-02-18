Bedelli askerlik kalıcı oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip askerlik sisteminin tüm detaylarını anlattı...

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Yeni tip askerlik sistemi ne zaman başlıyor? Bedelli askerlik kalıcı oluyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik sisteminin detaylarını vatandaşlarla paylaştı. Yeni tip askerlikle beraber bedelli askerlik kalıcı hale geliyor. Yeni tip askerlikte isteyen herkes kontenjan dahilinde askerliğini bedelli olarak yapabilecek. Yedek subay ve yedek astsubaylık geliyor! Yedek subaylar 12 ay askerlik yapacak. Ön lisans mezunları yedek astsubaylık yapabilecek.