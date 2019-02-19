4 kat mutluluk

BUGÜN NELER OLDU

Hayat insanların kendi rızalarıyla başlamaz. Kimse anne babasını seçemez. Dünyaya geldiğinde kimi çok şanslıdır, kimi çok şanssız... Erzurum'da yaşayan 2 çocuk sahibi çift Gülhayat (45)-Cevdet (48) Ateştenyılmaz işte böyle düşündü ve 4 kardeşin koruyucu ailesi oldu. Şimdi mutluluktan dört köşe olan çift, "Evimize neşe geldi" diyor.Süreç, 23-24 yaşlarında iki çocuğu bulunan çiftin 3 yıl önce koruyucu aile olmak istemesiyle başladı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. İşlemler tamamlandıktan sonra çocuğu almak için sevgi evine giden Cevdet Ateştenyılmaz, çocuğun 4 kardeşi daha olduğunu öğrendi. En küçüklerini bir aile sahiplenmişti. 4'ü ise devletin şefkatli kollarında büyüyordu. Ateştenyılmaz, 4 kardeşe de sahip çıkmak istedi. Müdürlüğün onayıyla en büyüğü 11 en küçüğü ise 5 yaşında olan 2'si kız 2'si erkek 4 çocuğu nüfusuna aldı. Hayırsever çift, şimdi çocuk sesleriyle dolup taşan evlerinde mutlu günler geçiriyor.Emekli Cevdet Ateştenyılmaz: Çocuklar benim için çok özel varlıklar. Onlar masum. Bir çocuk için müracaat etmiştik. Almak istediğim çocuğu görünce yanında kardeşini gördüm. Onları ayırmaya dayanamadım. "Onu da alalım" dedim. Yeniden doğdum. 2 tane çocuğum vardı. Bir anda 6 tane çocuğum oldu. Hiçbirini ayırmam mümkün değil. Hepsi benim yaşama sevincim. Evimize neşe geldi. Artık tek işimiz çocuklarımız oldu. 3'ü okuluna başladı. Derslerinde çok başarılılar. Tek isteğimiz evlatlarımızın vatana millete hayırlı birer evlat olmalarıdır.Turizmci Gülhayat Ateştenyılmaz: Hayat insanların kendi rızalarıyla başlamaz. Bizler kadere iman etmiş insanlarız. Bir çocuk kimin anne babası olacağını, hangi milletten olacağını bilemez. Bazıları çok şanslı doğarken bazıları da hayatın tüm olumsuzluklarının içine düşer. 4 tane evlat edindik. Evimizin neşesi oldular. Onlarsız bir hayatımız yok. 3 yıldır birlikteyiz. İmkanı olan her aileye tavsiye ediyorum. Hayata yeniden gelmiş gibi oluyorsunuz.