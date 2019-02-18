İnsanoğlu asırlardır ölümsüzlüğün peşinde koşarken Manisalı Bektaş dede, 105 yaşında gençlere taş çıkartıyor. Uzun yıllar sağlıklı yaşamasının sırrını üzüme borçlu olduğunu belirten Ergül, bakın gençlere neler tavsiye ediyor. Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı kırsal Beşeylül Mahallesi'nde yaşayan 105 yaşındaki Bektaş Ergül, Manisa'yı temsilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ankara'da yapılacak olan Yaşlılık Şurası'na katılacak. Ergül'e, burada 'Asırlık Çınar' belgesi verilecek. Salihli'de yaşayan 6 çocuk, 59 torunu bulunan Bektaş Ergül, adeta yıllara meydan okuyor. Torunun torunlarını gören 105 yaşındaki Ergül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 20 Şubat'ta Ankara'da yapılacak olan Yaşlılık Şurası'na Manisa'yı temsilen katılacak. Ergül'ün Cumhuriyet'in canlı bir tanığı olduğunu belirten Salihli İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Ankara'da yapılacak Yaşlılık Şurası'na Manisa ve ilçesi Salihli'den sadece Bektaş Ergül katılacak. Kendisine burada 'Asırlık Çınar' belgesi verilecek. Atatürk'ün de dediği gibi gençliğinde tüm gücüyle bugünümüz için çalışan yaşlılara, gereken sevgi ve saygıyı göstermek bizlerin boynunun borcudur' dedi. Kula ilçesinin kırsal Kenger Mahallesi'nde 1914 yılında dünyaya geldiğini belirten Bektaş Ergül, ömrü boyunca sigara ve alkol kullanmadığını, başından iki evlilik geçtiğini, eşlerinin ikisinin de vefat ettiğini söyledi. Uzun yıllar sağlıklı yaşamasını üzüme borçlu olduğunu belirten Ergül, 'Eskiden köylerde tarhana, bulgur, börülce ve nohut olurdu. Biz şimdiki gibi pazar harçlığı nedir bilmeyiz. Bahçemizde patlıcan, biber, domates gibi her türlü sebze olurdu. Biz ne yetiştiriyorsak, onlarla beslenirdik. Pekmezimiz, ekmeğimiz ve peynirimiz bol olurdu.