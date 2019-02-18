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  • 105 yaşındaki Bektaş Ergül, Yaşlılık Şurası'nda Manisa'yı temsil edecek

105 yaşındaki , 'nda 'yı temsil edecek

İnsanoğlu asırlardır ölümsüzlüğün peşinde koşarken Manisalı Bektaş dede, 105 yaşında gençlere taş çıkartıyor. Uzun yıllar sağlıklı yaşamasının sırrını üzüme borçlu olduğunu belirten Ergül, bakın gençlere neler tavsiye ediyor.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 18.02.2019 18:11 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 18:16
105 yaşındaki Bektaş Ergül, Yaşlılık Şurası'nda Manisa'yı temsil edecek
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105 yaşındaki Bektaş Ergül, Yaşlılık Şurası'nda Manisa'yı temsil edecek

'nın Salihli ilçesine bağlı kırsal Beşeylül Mahallesi'nde yaşayan 105 yaşındaki , Manisa'yı temsilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ankara'da yapılacak olan 'na katılacak. Ergül'e, burada '' belgesi verilecek.

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105 yaşındaki Bektaş Ergül, Yaşlılık Şurası'nda Manisa'yı temsil edecek

Salihli'de yaşayan 6 çocuk, 59 torunu bulunan , adeta yıllara meydan okuyor.

105 yaşındaki Bektaş Ergül, Yaşlılık Şurası'nda Manisa'yı temsil edecek

Torunun torunlarını gören 105 yaşındaki Ergül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 20 Şubat'ta Ankara'da yapılacak olan 'na 'yı temsilen katılacak.

105 yaşındaki Bektaş Ergül, Yaşlılık Şurası'nda Manisa'yı temsil edecek

Ergül'ün Cumhuriyet'in canlı bir tanığı olduğunu belirten Salihli İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ankara'da yapılacak 'na ve ilçesi Salihli'den sadece katılacak. Kendisine burada '' belgesi verilecek. Atatürk'ün de dediği gibi gençliğinde tüm gücüyle bugünümüz için çalışan yaşlılara, gereken sevgi ve saygıyı göstermek bizlerin boynunun borcudur" dedi.

105 yaşındaki Bektaş Ergül, Yaşlılık Şurası'nda Manisa'yı temsil edecek

Kula ilçesinin kırsal Kenger Mahallesi'nde 1914 yılında dünyaya geldiğini belirten , ömrü boyunca sigara ve alkol kullanmadığını, başından iki evlilik geçtiğini, eşlerinin ikisinin de vefat ettiğini söyledi.

105 yaşındaki Bektaş Ergül, Yaşlılık Şurası'nda Manisa'yı temsil edecek

Uzun yıllar sağlıklı yaşamasını üzüme borçlu olduğunu belirten Ergül, "Eskiden köylerde tarhana, bulgur, börülce ve nohut olurdu. Biz şimdiki gibi pazar harçlığı nedir bilmeyiz. Bahçemizde patlıcan, biber, domates gibi her türlü sebze olurdu. Biz ne yetiştiriyorsak, onlarla beslenirdik. Pekmezimiz, ekmeğimiz ve peynirimiz bol olurdu.

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