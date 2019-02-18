Ergül'ün Cumhuriyet'in canlı bir tanığı olduğunu belirten Salihli İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ankara'da yapılacak Yaşlılık Şurası'na Manisa ve ilçesi Salihli'den sadece Bektaş Ergül katılacak. Kendisine burada 'Asırlık Çınar' belgesi verilecek. Atatürk'ün de dediği gibi gençliğinde tüm gücüyle bugünümüz için çalışan yaşlılara, gereken sevgi ve saygıyı göstermek bizlerin boynunun borcudur" dedi.