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'ta bir 'nin sinema salonunda çıktı

'ta bulunan bir 'nin sinema salonunda çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın sırasında salonu duman kaplayınca kısa süreli panik yaşandı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019 16:58
Esenyurt'ta bir AVM'nin sinema salonunda yangın çıktı

Turgut Özal Mahallesi E-5 Üzeri, Haramidere Yolu üzerinden bulunan bir AVM'nin sinema salonunda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.

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Dumanların çıktığını gören görevliler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

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Sinema salonunu dumanlar kaplarken olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek fazla büyümeden söndürdü.

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Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle AVM'de kısa süreli panik yaşandığı öğrenildi.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

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Esenyurt'ta bir AVM'nin sinema salonunda yangın çıktı
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