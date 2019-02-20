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Genel Müdürlüğü’nden son dakika kar yağışı ve uyarıları geliyor! ’a kar geliyor…

Genel Müdürlüğü’nden son dakika kar yağışı ve uyarıları art arda gelmeye devam ediyor. Bugün dâhil olmak üzere son günlerde ve Marmara bölgesinde mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklıkları yaşanıyor. Ancak gelen bilgiler doğrultusunda Perşembe günü itibariyle sıcaklıklar düşecek ve ilerleyen günlerde İstanbul kar yağışı ile karşı karşıya kalacak. Peki, ‘kar ne zaman yağacak?’ Konuyla ilgili Meteoroloji’den son dakika uyarıları geldi. İşte Meteoroloji’den gelen uyarılar ve 5 günlük hava durumu tahmini…

Giriş Tarihi: 20.2.2019 18:45
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarıları geliyor! İstanbul’a kar geliyor…

Genel Müdürlüğü'nden son günlerde için kar yağışı ve ile ilgili son dakika uyarıları geliyor. Son 1 haftadır sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyretmesi ve soğuk hava dalgalarının uzak olması çok sayıda bireyi şaşırtan gelişmeler arasındaydı. Yaşanan bu gelişmeler ile birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili uyarılar gelmeye başladı. Özellikle Perşembe günü itibariyle, hava sıcaklıklarında ciddi düşüşler yaşanacak. Ayrıca hafta sonuna da dikkat çeken uzmanlar, İstanbul için yerde tutacak ilk kar yağışının yağacağını belirttiler. 'Peki, kar ne zaman yağacak?' İşte konuyla ilgili yapılan uyarılar ve hava durumu tahminleri…

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ…

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarıları geliyor! İstanbul’a kar geliyor…
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