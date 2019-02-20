Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarıları geliyor! İstanbul’a kar geliyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son günlerde İstanbul için kar yağışı ve hava durumu ile ilgili son dakika uyarıları geliyor. Son 1 haftadır sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyretmesi ve soğuk hava dalgalarının uzak olması çok sayıda bireyi şaşırtan gelişmeler arasındaydı. Yaşanan bu gelişmeler ile birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili uyarılar gelmeye başladı. Özellikle Perşembe günü itibariyle, hava sıcaklıklarında ciddi düşüşler yaşanacak. Ayrıca hafta sonuna da dikkat çeken uzmanlar, İstanbul için yerde tutacak ilk kar yağışının yağacağını belirttiler. 'Peki, kar ne zaman yağacak?' İşte konuyla ilgili yapılan uyarılar ve hava durumu tahminleri…

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ…