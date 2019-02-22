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Beklenen kar geldi

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağmaya başladı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2019 01:15 Güncelleme Tarihi: 23.2.2019 01:22
Beklenen kar geldi

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava akşam saatlerinde başlayan sağanağı kara çevirdi.

Etkili şekilde yağan kar kısa sürede Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışı tipi şeklinde devam ediyor.

Çatılarda biriken kar, ekmek kapıları oldu

- ULAŞIMDA AKSAMA

Hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle ulaşımda aksamalar görülüyor. Pek çok araç tipi nedeniyle yolda kalırken, Kofçaz'da yoldan çıkan bir aracın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma yürütüyor.

Kar yağışının yarın öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

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Beklenen kar geldi
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