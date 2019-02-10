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Çatılarda biriken , ekmek kapıları oldu

Binaların çatısında biriken , bazı kişiler için ekmek kapısı oldu. Bellerine ip bağlayarak önlem alıp işçiler, kış aylarında geçimlerini buıradan sağlıyor.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 10.02.2019 18:10 Güncelleme Tarihi: 10.02.2019 18:12
Çatılarda biriken kar, ekmek kapıları oldu

'nin Yüksekova ilçesinde binaların çatısında biriken , bazı kişiler için ekmek kapısı oldu.

Çatılarda biriken kar, ekmek kapıları oldu

Kışın sert geçtiği, kalınlığının 1 metreyi aştığı Yüksekova'da yaz aylarında genellikle inşaatta çalışan işçiler, kışın gelmesiyle çatılardaki karı temizleyerek geçimini sağlıyor.

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Çatılarda biriken kar, ekmek kapıları oldu

Bellerine ip bağlayarak önlem alıp çatılardaki karı temizleyen işçiler, günde 100 TL kazandıklarını söyledi.

Çatılarda biriken kar, ekmek kapıları oldu

İşçiler, çıktıkları çatılarda düşmemek için bir ucunu beline bağladığı ipin diğer ucunu çatıdaki baca, demir ya da başka bir noktaya sabitliyor.

Çatılarda biriken kar, ekmek kapıları oldu

İşçilerden Servi Bingöl, kış aylarında çatılarda biriken karları temizleyerek aile bütçelerine katkıda bulunduklarını söyledi.

Çatılarda biriken kar, ekmek kapıları oldu

Bingöl,"Çocuklarımızı geçindirmek için bazen ölümü göze alarak çalışıyoruz. Belimize ip bağladıktan sonra çatılardaki karları temizlemeye çalışıyoruz.Tehlike arz etmeyen bazı bina çatılarında ise ip bağlamadan çalışıyoruz" dedi.

Çatılarda biriken kar, ekmek kapıları oldu

İşte o tehlikeli anların fotoğrafları...

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