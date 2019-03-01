Bedelli askerlik için son dakika açıklaması geldi! İşte yeni sevk tarihleri... (e-Devlet celp tarihi sorgulama)

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında; 16'ncı ve 19'uncu dönem bedelli askerlik sevk tarihi değişikliği yapıldığı ifade edildi. 16. dönem için değiştirilen sevk tarihi 3 Nisan 2019 olarak ifade edilirken, mevcut sevk tarihi ise 30 Mart 2019 olarak belirtildi. Aynı şekilde 19. dönem için de değiştirilen sevk tarihi 22 Nisan 2019 olurken mevcut sevk tarihi 20 Nisan 2019 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilecek yeni askerlik sisteminin detayları belli oluyor. Yeni askerlik sistemine göre bedelli askerlik kalıcı olacak, askerlik yaşına gelmiş her vatandaş lise, üniversite şartı aranmadan bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilecek.

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